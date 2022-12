Corruzione | Nordio pronto alla svolta | «Impunità al corruttore se decide di collaborare con i pm»

: 'Bisogna fare in modo che il corrotto collabori' Scoppia la polemica per le dichiarazioni del neo ministro della Giustizia Carlosulla questione ''. Il ...La premessa diassomiglia a una radiografia giuridica: "La- afferma il Guardasigilli - è un reato che si consuma nell'ombra, che non lascia tracce e che non ha testimoni: punire ...A24 ore dall’intervento con cui oggi in commissione Giustizia al Senato illustrerà le linee programmatiche del proprio ministero, Carlo Nordio ha anticipato la sua concezione di lotta alla corruzione: ...La ricetta di Nordio: “Impunità a chi paga tangenti e collabora” L’IDEA. “RIDURRE LE LEGGI” – Scarpinato “vogliono fare sconti ai ...