Il Foglio

Questa opzione richiede però ai paesi dell'UE di fornire garanzie di bilancio che, in alcuni casi, necessitano dell' approvazione parlamentare ,conseguente allungamento dei tempi. Il...Inoltre, la Russia non è parte dello Statuto di Roma ed esercitando il potere dinel Consiglio ... e si dichiara pronta a collaborarela istituzione di un tribunale internazionale ad hoc o un ... Con il veto sui due provvedimenti chiave dell’Ue l'Ungheria rischia grosso Budapest mette il veto ai pacchetti di aiuti finanziari all'Ucraina per il 2023 e alla direttiva sulla tassazione minima delle multinazionali. Ma il gioco di ricatti di Orbán ha un costo ...Budapest ricatta Bruxelles a spese di Kiev. L’Ungheria ha posto oggi il suo veto sul pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro per l’Ucraina, costringendo la Commissione europea e gli altri paesi dell ...