Ultime Notizie – Allarme hacker russi | aumentano attacchi a siti istituzioni italiane

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022)in Italia glidi origine russa aiistituzionali. Lo rivela l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che in una nota spiega che si tratta di “di tipo Distributed DenialofService (DDoS) da parte di gruppi di hacktivisti, secondo fonti aperte, di origini russe. Non risulta comunque che gli– a quanto appare attualmente di carattere “dimostrativo”– abbiano intaccato l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati”. La stessa Agenzia “monitora con la massima attenzione l’operatività deiistituzionali– ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali ecc. e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività anche in relazione ai recenti avvenimenti che ...