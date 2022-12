Putin sfida l’Occidente | in Crimea per una visita a sorpresa

ilGiornale.it

... una specie di barzelletta, un dilettante che faticava ad affrontare ladi un'alta carica, il ... Ha convinto gli europei a sostenere gli enormi costi della resistenza ae a offrire a Kiev un ...Uno a fianco di Aboubakar Soumahoro. L'altro alla destra di Vladimir. E' un botta e risposta a colpi di foto 'spinose' quello che va in scena in mattinata su ...per primo il guanto diè il ... La sfida di Putin: "Andrà in Donbass" (ANSA) - MOSCA, 05 DIC - Vladimir Putin ha firmato la legge che proibisce anche tra gli adulti "la promozione" di quelle che vengono definite "relazioni sessuali non tradizionali": lo riferisce la ...Le notizie di lunedì 5 dicembre, in diretta. Kiev: dall'inzio della guerra tre milioni di ucraini trasferiti con la forza in Russia ...