Pnrr | Tajani | “Nessuna preoccupazione | dialogo proficuo con Ue”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Non sono preoccupato sul, stiamo lavorando intensamente ed il Ministro Fitto sta discutendo con Bruxelles. Ci sarà flessibilità da parte della commissione Ue: il Recovery Plan è nato per dare risposte concrete e solidali dell'Ue nei confronti dei Paesi che hanno subito danni dal Covid. A quella crisi si è aggiunta anche quella della guerra, è ovvio che ci debbano essere aggiustamenti, ma non bisogna stravolgere ma essere flessibili, faremo tutto il possibile per rispettare le regole e i tempi. Ministro Fitto sta lavorando proficuamente senza allarmismi”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonioa margine del convegno “La diplomazia giuridica al servizio della pace e della sicurezza internazionale: l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione” che si è tenuto alla Farnesina. / Farnesina ...

LAPRESSE

' Non sono preoccupato per i tempi di attuazione del, sicuramente ci sarà flessibilità da parte della Commissione europea '. Così Antonio, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine del convegno 'La diplomazia giuridica al servizio della ...... Massimiliano Fedriga, alla presenza dei ministri Roberto Calderoli, Raffaele Fitto, Antonio... lavori, salute, formazione, demografia; terra e territorio: l'ambiente; geopolitica, Europa e... Pnrr, Tajani: "Lavoriamo con Ue" - LaPresse BARI - “È una giornata importante perché è la prima volta che le Regioni danno vita ad una loro grande festa per celebrare il senso di questa istituzione, la Conferenza, che in Italia ha dato prova di ...Diversi temi individuati e da affrontare nel primo appuntamento del Festival delle Regioni e nella prima giornata da Milano | Attualità, Puglia ...