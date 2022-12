Napoli | ag Demme | 'Vuole giocare di più | ho parlato con diversi club Non c'è nulla con Valencia e Monza | sulla Salernitana'

... intervista agente "Con ilnon abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale, ma vogliamo capire quali possano essere le situazioni migliori per il futuro di. Lui è contentissimo a...L'idea di partenza è quella di non stravolgere gli equilibri della rosa, mapotrebbe chiedere la cessione: in questo caso, il club punterà su un ..."Marekiaro Hamsik consiglia il Napoli: prendete Tomas Suslov" scrive Il Mattino oggi in edicola. Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, in visita nel ritiro ad Antalya. Lo slovacco è rimasto per molte ...Quale futuro per Diego Demme Il centrocampista del Napoli è attratto dalle sirene di mercato di questo inverno dopo una prima parte di stagione non esaltante con Luciano Spalletti.