De Laurentiis sul caso Juventus | “Il calcio è malato | non voglio parlarne”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo Urbano Cairo, un altro presidente di Serie A ha voluto dire la sua sulJuve e la serie di intercettazioni che stanno spuntando a ritmo regolare sui principali quotidiani: stiamo parlando di Aurelio De, patron del Napoli che in occasione della presentazione di Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ha parlato di diversi temi come la situazionein Italia e il momento della Juve. Sui bianconeri ADL ha affermato: “Non ne parlo. Ci penseranno i Magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che ilnon sia portatore sempre dei valori che dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni“. Deteme una nuovapoli? De Laurentis dichiarazioni JuveInterrogato su un ritorno dipoli, il presidente del Napoli ha detto: ...

Già in altre occasioni, meno pubbliche, Deera sbottatopotere di Lotito in seno alla Lega.... Aurelio De, che con sarcasmo davanti ai cronisti ha detto: "Non gli date retta, è schiavo di Lotito". Inchiesta Juve e la nuova Calciopoli, interviene il ministro Abodi.caso Juventus ...Il presidente del Napoli ha partecipato alla presentazione del "Codice di giustizia sportiva FIGC" e ha parlato anche dell'inchiesta Prisma ...ROMA – “La vicenda Juventus Non spetta a me commentare, ci penseranno i magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che il calcio, ma non è un problema solo italiano, ...