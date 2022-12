Cade in casa | bimba di 11 mesi ricoverata per trauma

La Gazzetta di Mantova

Un Gialloblu Castelfiorentino incerottato tira fuori anima e cuore e conquista il primo successo stagionale lontano da. A farne le spese è l'Olimpia Legnaia, chea domicilio 47 - 53. Una ...Bambina di 7 anni rapita dal corriere sul vialetto di: ritrovata morta dopo due giorni di ricerche Grave ma non in pericolo I genitori dopo aver capito che la bimba era in pericolo hanno ... Anziano cade in casa a Canicossa, salvato da Vigili del fuoco e 118 Kiev- diario di guerra. Petro è tornato a casa. Viene preso e portato lì accanto, dove è stata già scavata la fossa. Quella bara è leggera, visto che del giovane sono rimasti solo un moncone di gamba, ...Stava giocando in casa, ma è caduta a terra, ha battuto la testa, perdendo i sensi ed i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Una neonata di appena 11 mesi, di ...