Brasile | striscione per Pelè a fine partita

(Di lunedì 5 dicembre 2022) I giocatori del, dopo la vittoria contro la Corea del Sud, hanno mostrato unodi vicinanza aDopo la spettacolare vittoria per 4-1 negli ottavi di finale del Mondiale contro la Corea del Sud, ilha voluto lanciare un messaggio di vicinanza a. Tutta la squadra ha portato al centro del campo unodi vicinanza perrasi. L’ex fuoriclasse brasiliano è infatti alle prese con alcuni problemi di salute e le sue condizioni non sembrano essere delle migliori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

A fine partita ilha omaggiato O Rei srotolando in campo unocon scritto semplicemente "Pelé!" e un'immagine del Re ai tempi di Messico '70. . 5 dicembre 2022Commenta per primo Ilrende omaggio e Pelè dopo lo schiacciante 4 - 1 rifilato alla Corea del Sud: dall'ospedale ... L'INIZIATIVA - I giocatori di Tite si sono messi in posa con uno... Il Brasile omaggia Pelé: lo striscione dedicato a O Rei sotto la curva con lo striscione per Pelé, sulla cui salute figlie Flavia e Kely hanno fornito da San Paolo notizie meno drammatiche. È superfluo aggiungere che i coreani del portoghese Bento (nel ...Prima del triplice fischio c’è spazio per le iniziative di Dani Alves, ma il risultato si fissa sul 4-1, con Danilo e Neymar che tengono in mano uno striscione dedicato a Pelé che sta combattendo ...