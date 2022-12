TGCOM

Tra i gruppi diin azione ci sarebbe la crew russa 'No name 057 (16)', creata nel marzo scorso e protagonista di una serie di attacchi contro enti governativi e infrastruture critiche di ...Sabato è finita nel mirino la pagina del ministero delle Politiche Agricole. L'Agenzia per la cybersicurezza: 'Attacchi dimostrativi, sistemi integri'. In azione anche il gruppo 'No name 057 (16)' che ... Allarme hacker, attacchi russi a siti di istituzioni italiane Allarme hacker, attacchi russi a siti di istituzioni italiane . Agenzia cyber: "Aumentano le azioni, tenere alta l'attenzione" Un aumento degli attacchi di tipo Ddos (Distributed Denial of Service) da ...ROMA – Un aumento degli attacchi di tipo Ddos (Distributed Denial of Service) da parte di gruppi di hacktivisti – secondo fonti aperte, di origini russe – ai danni di soggetti istituzionali nazionali ...