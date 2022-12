Al mercato protagoniste le arance | la ricetta per cucinare il pollo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Stiamo entrando nel pieno dell’offerta e la varietà che esprime il miglior rapporto qualità-prezzo attualmente è la Navel: ci troviamo in un ottimo momento per consumare salutari spremute, contando soprattutto sul raccolto Made in Italy. La disponibilità nazionale soddisfa le esigenze e non rende necessario effettuare approvvigionamenti dall’estero. I principali areali produttivi si trovano in Sicilia e Calabria, ma c’è anche ottima merce dalla Basilicata. È cominciata, da qualche giorno, inoltre, la campagna del Tarocco, che risulta una valida alternativa anche se ora è mediamente più caro rispetto alla Navel perché siamo agli inizi e le condizioni climatiche tipiche dell’inverno non sono ancora arrivate nemmeno nei luoghi di produzione. Gli esemplari offerti, ...