VIDEO Inghilterra-Senegal 3-0 | Mondiali calcio | highlights e sintesi Kane si sblocca e i Tre Leoni approdano ai quarti

(Di domenica 4 dicembre 2022) E’ calato il sipario sull’ottavo di finale tradi questi2022 di. All’Al Bayt Stadium una sfida appassionante: da una parte la tradizione del Vecchio Continente e dell’altra la voglia di emergere della compagine africana. Ai nastri di partenza l’si presentava con numeri importanti in questa rassegna iridata: 9 gol fatti (primo attacco insieme alla Spagna), 2 gol incassati quando contava decisamente poco (le reti subìte contro l’Iran), miglior differenza reti (+7), maggior numero di giocatori in rete (6, sempre come la Spagna) e nessun ammonito. Lo zero a pesare, alla vigilia di questo match, era quello che riguardava i gol siglati dal bomber Harry. Le motivazioni erano quelle dirsi e il duello con ...

Ildei gol e degli highlights di- Senegal 3 - 0, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ipoteca la qualificazione già nel primo tempo la squadra inglese, ...L'colpisce ancora in velocità. Kane vince un rimpallo, passa a Foden che sfugge a sinistra e mette in mezzo per Saka che tocca morbido e supera Mendy. Partita ormai ...Gli highlights di Inghilterra-Senegal, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Guarda il video delle azioni salienti in fondo alla pagina L’Al Bayt Stadium ospita l’ottavo di ...Sarr 6), I. Ndiaye 5 (46' Dieng 6), Sarr 5; Dia 5 (72' Diedhiou 6). Inghilterra-Senegal le pagelle e il tabellino della partita Wanda Nara sul letto si scopre tutta: il VIDEO in intimo fa perdere la ...