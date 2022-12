Tre gol al Senegal | Inghilterra ai quarti contro i Bleus

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 dicembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – L’soffre in avvio ma poi domina e vince per 3-0unche esce dal campo troppo presto. Una sfida già indirizzata nella prima frazione grazie alle reti di Henderson e Kane, impreziosite poi dal tris di Saka in avvio di ripresa. Inglesi, dunque, tra le migliori 8 del mondo, prossimo ostacolo la Francia, campione in carica, che nel pomeriggio ha battuto per 3-1 la Polonia. Avventura finita, invece, per il.Tra le fila dei Tre Leoni manca Sterling, assente per motivi familiari. La prima grande occasione è per gli africani e arriva al 22?. Diatta sfrutta un errore di Maguire e dalla destra mette un cross sul quale si avventa Dia, che anticipa Stones ma spara alto da pochi passi. Lo stesso attaccante della Salernitana sfiora l’1-0 dieci minuti più tardi, quando ...