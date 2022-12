Slittino | Dominik Fischnaller è 3° nella sprint di Igls dominata dagli austriaci | Andrea Voetter 6a tra le donne

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Con le provedi singolo è andato a calare ufficialmente il sipario sulla tappa di, valevole come esordio della Coppa del Mondo di2022-2023. Sul budello austriaco abbiamo assistito all’ennesimo successo dei padroni di casa, che hanno completato un percorso netto davvero clamoroso. Spicca il brillante terzo posto ditra gli uomini, unico a sfidare lo squadrone austriaco. La prova di singolo femminile ha visto il successo della padrona di casa Madeleine Egle con il tempo di 29.908 con 19 millesimi di margine sulla statunitense Emily Sweeney e 29 sulla tedesca Julia Taubitz, che completa il podio e conferma come la gara sia stata letteralmente tiratissima. Quarta posizione per l’austriaca Hannah Prock a 48 millesimi, quinta per la tedesca Merle Frabel a 86, mentre ...