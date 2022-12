Serie B | il Frosinone pareggia in extremis a Bolzano | la Reggina vince e va a -3 Crollano Genoa e Benevento

...00 Benevento - Cittadella 15:00 Como - Reggina 15:00 SPAL - Palermo 15:00 Südtirol - Ternana 15:00 Venezia - Cosenza 18:00 Bari - Modena 20:30- Pisa BASKET - LEGA BASKETA 16:00 ...La domenica di B si apre con la vittoria del Modena, per 3 - 2 in 10, nel derby emiliano con la Spal. Nei match delle 15 ilpareggia in extremis in casa del Sudtirol, la Reggina vince 2 - 0 a Brescia. Altro ko per il Genoa di Blessin, spettacolare 3 - 3 tra Ascoli e Como. Finiscono senza gol, infine, Bari - Pisa ...Quarantacinque anni compiuti lo scorso luglio, Roberto Stellone è uno degli allenatori che più ha inciso nel campionato di Serie B. L’ultimo traguardo importante, una salvezza tutt’altro che scontata ...Il Modena fa suo il ewrby contro la Spal (3-2). Il Frosinone si salva e pareggia in casa del Sudtirol: la reggina non perde un colpm e batte al Rigamonti il rescia 2-0. Pomeriggio amaro per il Genoa s ...