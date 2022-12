Segnaposti di Natale con biscotti alla cannella | la ricetta perfetta!

(Di domenica 4 dicembre 2022) Avete mai pensato di preparare deibiscotto albero di? Si tratta di dolci molto semplici da realizzare e decisamente sfiziosi! Per realizzare iad albero di, munitevi di pasta frolla e ritagliatela con delle formine con misure diverse, per poi assemblarle grazieghiaccia. Sono buonissimi accompagnati ad una tazza di tè oppure ad una tisana calda. Volendo, potete anche prepararli prima di fare visita ad amici e parenti per portarli in dono come pensiero per. Un’idea molto originale che sorprenderà chiunque, anche le persone più esigenti! Ma risultano davvero trionfali se utilizzati come segnaposto sulla tavola imbandita per le feste! Si possono preparare al cacao, al pistacchio oppure con una frolla all’arancia, al limone o al ...

