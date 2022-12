Perde il controllo dell' auto e si schianta contro un albero | Chiara morta a 23 anni

Sky Tg24

Un'altra giovane vita spezzata dalla strada . Chiara Speranza , 23 anni di Roma , è morta dopo un incidente d'auto a Milano . Era passeggera in una car sharing. Portata d'urgenza al pronto soccorso ...Un'altra giovane vita spezzata dalla strada . Chiara Speranza , 23 anni di Roma , è morta dopo un incidente d'auto a Milano . Era passeggera in una Enjoy , il servizio di car sharing di proprietà dell'... Perde controllo dell'auto e finisce in un canale, morto Era in sella al proprio scooter quado ne ha perso improvvisamente il controllo precipitando nel parcheggio del centro commerciale. La vittima ha fatto un volo di diversi metri ed è rimasta gravemente ...La macchina, secondo la ricostruzione, avrebbe dunque perso aderenza con l'asfalto e sarebbe finita violentemente contro un albero, per ribaltarsi prima di terminare la sua corsa incontrollata. Nessun ...