Napoli | il vice-Lobotka sarà provato in Turchia | è una sorpresa

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilha ripreso gli allenamenti dopo la sosta forzata dovuta al Mondiale in Qatar e, per l’occasione, gli azzurri sono già volati inper la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A In attesa dei nazionali Spalletti convoca sei primavera: i nomi Gli azzurri, dopo una prima fase di stagione giocata ad altissimi livelli e ottenendo grandi risultati, sono chiamati a continuare questa striscia positiva nonostante questa sosta anomala nel bel mezzo della stagione. La squadra agli ordini di Luciano Spalletti è quasi al completo, mancano soltanto i nazionali impegnati per la Coppa del Mondo e, dunque, per questo motivo sono stati aggregati ben sei giocatori dalla primavera. Spalletti(Getty Images) Si tratta dei difensori Benedetto Barba, Daniel Hysaj, dei centrocampisti Matteo ...

, il baby Iaccarino pronto a stupire Iaccarino, centrocampista 19enne , può essere una delle prossime promesse del. Per La Gazzetta dello Sport , potrebbe diventare lui il futuro- ..."Il 2024 è lì, dietro l'angolo - prosegue- . Azione e Italia Viva si presentano con la ... Vorrei rassicurare ilpresidente della Camera, Giorgio Mulè: Calenda non blocca nessun ...La Gazzetta dello Sport si sofferma su Gennaro Iaccarino del Napoli. Il quotidiano sostiene che il Napoli ha già in casa il vice Lobotka e di come ...Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ...