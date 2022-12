Mondiali | una grande Inghilterra | il Senegal capitola

Prometto di pagare personalmente, la Federazione non dovrebbe pagare perdecisione personale ", le considerazioni del calciatore francese.Bellingham che compieprestazione assolutamente fenomenale. Kane torna al gol.Al 38' però al primo tiro in porta i ragazzi di Southgate vanno in gol. Lo segna Henderson a conclusione di una bella fuga di Bellingham a sinistra. Il Senegal subisce il contraccolpo psicologico e ...Belgio, il 5 rientrano da soli: l'indiscrezione Dopo settimane di indiscrezioni di faccia a faccia durissimi, risse sfiorate e una Nazionale divisa in fazioni, l'ultima notizia è che in 5 tra i ...