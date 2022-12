Mondiali | Giroud ' record stupendo | ma non voglio fermarmi'

e doppio Mbappé, Deschamps ai quarti. Alle 20 Leoni contro Leoni in Inghilterra - ...Le prestazioni col Milan gli hanno fatto guadagnare un posto aipoi il forfeit di Karim Benzema gli ha regalato un posto da titolare a fianco di Mbappè e Oliviernon sta sprecando l'occasione offertagli, a 26 anni compiuti. In quattro partite in ...Olivier Giroud (©LaPresse) Doveva essere solo una riserva ma l ... E’ il suo terzo centro ai Mondiali e non ha alcuna voglia di fermarsi. Nel corso del match contro Lewandowski e compagni ci ha ...È appena terminata la partita delle 16, Francia-Polonia, che ha visto vincitori i francesi. La gara è terminata 3-1, con i gol di Giroud e la doppietta di Mbappé. Per la Polonia, invece, ha segnato ...