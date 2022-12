Messi trascina e aspetta l'Olanda ecosostenibile. Mbappé prova a prendersi il Mondiale

DOHA - L'esorcismo non è stato semplice, ma alla fine è riuscito: l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale con l'Olanda. Ha battuto l'Australia col fiatone, grazie al terzo gol dial Mondiale e al bis di Alvarez, ma anche ai due Martinez meno pubblicizzati, tra quelli che ha in dotazione Scaloni. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora ...non ci sta, sale in cattedra e offre a Lautaro Martinez almeno due palle gol che l'attaccante interista si divora. E allora son gli altri due Martinez, Lisandro e il portiere Emiliano, a ...La pulce è in stato di grazia, segna e allontana i soliti fantasmi argentini: è pronto alle due settimane più importanti della sua carriera. Gli americani sono ingenui e van Gaal ne approfitta. Oggi l ...e alle 20 l'Argentina ha superato 2-1 l'Australia trascinata da Messi. Lo scontro diretto nei quarti è previsto per venerdì 9 dicembre, ore 20. • In Qatar si sono «vendicati» delle manifestazioni per ...