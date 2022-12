LIVE Snowboardcross | Les Deux Alpes 2022 in DIRETTA | Leoni e Visintin volano in semifinale Eliminato uno sfortunato Sommariva

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Tutto facile per l’elvetica Albrecht e per l’australiana Baff, che staccano sin dall’inizio le avversarie di turno. Finale B dunque per Casanova (SUI) e Queyrel (FRA). 11:18 E’ già tempo di semifinali femminili. Si parte con Albrecht (SUI), Baff (AUS), Casanova (SUI), e Queyrel (FRA). 11:16 Contatto trae Takahara. Termina qui la gara del nostro Lorenzo. Staccano gli ultimi due pass per le semifinali il francese Surget e lo spagnolo Eguibar. 11:15 Si delinea il quadro delle semifinali al termine di quest’ultimo quarto. Al via, Eguibar (ESP), Surget (FRA), e Takahara (JPN). 11:14 Molto bene gli azzurri, con Tommasobravo a seguire la traccia di un perfetto Omar. Entrambi approdano meritatamente in ...