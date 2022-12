Ischia | la difficile ripartenza | gli irriducibili | restiamo qui

(Di domenica 4 dicembre 2022) Una giornata con il naso all?insù, a sbirciare il cielo. Piove? Non piove? Una giornata scandita dall?allerta meteo. Per le prossime ore la Protezione civile prevede piogge...

L'anticipazione delle operazioni di tre ore ha consentito di completare un lavoro moltoe ... l'allerta meteo con criticità gialla in vigore da venerdì alle 16 pere altre zone della ...L' isola dista forse attraversando il periodo piùdella propria storia. A causa del maltempo ci sono stati numerosi smottamenti e frane che hanno ucciso persone e costretto i cittadini a ...Io in questi giorni avrei voluto vedere Giorgia Meloni a Ischia Mi attendevo il premier che “ci mette la faccia”. È passata una settimana difficile per Ischia e non è stato così . A Ischia inizia ...Dovranno trascorrere almeno una seconda notte fuori dalle loro case gli sfollati della zona rossa di Casamicciola, dopo la proroga dell'allerta meteo fino alle 16 di domenica. (ANSA) ...