Incredibile ma vero | Pastore apre al trasferimento | possibile ritorno al Palermo!

(Di domenica 4 dicembre 2022) Javierha rescisso il contratto con l’Elche, dopo due stagioni al di sotto delle sue potenzialità e con poche presenze sul terreno di gioco. “Ho lasciato l’Elche, abbiamo deciso di non continuare insieme perché non giocavo con continuità e per loro non era una buona cosa tenermi senza giocare“: commenta così il calciatore argentino, ai microfoni di Sky Sport. La volontà del centrocampisti è quella di continuare a giocare e non terminare anticipatamente la sua carriera. Foto: GettyPalermo “A Palermo ho fatto due anni magnifici, non si sa mai” Al momento El Flaco si trova a Doha per seguire la nazionale argentina e dal 19 dicembre penserà al suo futuro, valutando le offerte che gli arrivano. “Il Palermo per fortuna è salito in Serie B, sono felice per loro. A Palermo ho fatto due anni magnifici della mia carriera che ...