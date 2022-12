“Chiellini reticente con i pm | non ha contribuito in alcun modo alla ricostruzione dei fatti”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022)e la vicenda stipendi. Riporta La Stampa: Nel famoso comunicato del 28 marzo 2020 la Juventus comunica la rinuncia dei giocatori a 4 mensilità con un risparmio di90 milioni di euro in stipendi ed è proprio da quella nota che partono le principali contestazioni dei magistrati. Il 26 novembre2021, dopo una perquisizione nell’ufficio di Andrea Agnelli, viene sequestrata una scrittura privata datata 28 marzo 2020, sottoscritta dal presidente bianconero ee non resa pubblica È l’accordo sulla riduzione degli stipendi dei calciatori e per la Procura è «chiaramente difforme drappresentazione fornita dsocietà nei documenti societari». Lo stessoaveva comunicatosquadra i termini dell’accordo con la richiesta di «non parlare nelle interviste». ...