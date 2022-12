Corriere della Sera

Ancora una volta, per tutta la notte, sotto lerusse il distretto di Nikopol, nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Danneggiati ... i russi stanno aspettando che arrivi ilper ...Irussi aspettano ila - 10 per l'attacco più duro. Bbc: 'Mosca sta costruendo una base militare a Mariupol'. Cremlino: Putin visiterà il Donbass 'a tempo debito'. Mosca e Minsk: 'I nostri eserciti sono uno ... Guerra in Ucraina: bombe, gelo e vittime. Così i russi puntano tutto sull’assedio di Bakhmut Bombardata per 28 volte in 24 ore la regione meridionale di Kherson, l'esercito russo ha colpito il centro clinico oncologico. "Base russa in costruzione a Mariupol". Putin andrà in Donbass (ANSA) ...Il tritacarne di Bakhmut, la battaglia più feroce di Gianluca Di Feo La situazione ha iniziato a inasprirsi lo scorso mese di agosto quando il settore è stato affidato alla Wagner e i mercenari… Leggi ...