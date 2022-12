Biathlon | Wierer centra il secondo posto in pursuit | “Un passo in avanti”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 dicembre 2022) Kontiolahti – Continua il momento d’oro delfemminile nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Kontiolahti, in Finlandia. Dopo i due podi di Lisa Vittozzi in individuale e sprint, è toccato a Dorotheaarrivare alin unaemozionante che ha premiato la rimonta di Julia Simon, partita con il pettorale numero 16. La francese si è resa autrice di una condotta di gara impeccabile, in cui ha messo a segno un 20/20 al poligono che le ha permesso di presentarsi al traguardo a braccia alzate. Stessa cosa perche, dal nonoiniziale, ha guadagnato via via terreno, fino a presentarsi con uno svantaggio di 11?9 per quello che è il podio numero 45 della sua carriera in prove individuali di Coppa. La campionessa altoatesina, ...