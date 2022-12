Bella ciao e attacchi a Meloni Ecco il Pd di Elly Shlein

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 dicembre 2022) "Io, insieme a voi, voglio diventare la segretaria del nuovo Partito democratico", poi parte il coro sulle note diSchlein ha annunciato a Roma, nell'incontro "Parte da noi", la corsa alla guida del partito democratico. “Se lo facciamo insieme io ci sono”, ha detto formalizzando quanto era nell'aria da settimane. “Non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io possa diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd”. La platea ha risposto intonando. La vicepresidente della regione Emilia Romagna vuole una decisa svolta a sinistra del partito. “Serve cambiare questo Pd, ricostruire un partito radicato tra la gente. Io mi rimetto in viaggio per riascoltare la base". “Non siamo qua per far ...