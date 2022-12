Alluvione nel Messinese | persone intrappolate nelle auto e allagamenti a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto | “Danni per milioni di euro”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo il nubifragio di ieri nella zona tirrenica del, che ha causato problemi nel territorio con torrenti tracimati, strade, cantine e case allagate,bloccateo in casa, tratti di strada crollati soprattutto adi, oggi è tornato il bel tempo ed è il momento di fare la conta dei. Ail sindaco Pippo Midili parla diingenti per almeno un milione di, solo per le infrastrutture e le strade comunali, ma dovrebbero essere molti di più considerando anche i mezzi privati andati distrutti. Intanto squadre dei vigili del fuoco e protezione civile stanno ancora intervenendo a...

La pioggia intensa ha imperversato sopratutto in provincia equartiere Lido del capoluogo, ...inoltre un modulo di Colonna Mobile dalla Direzione Basilicata con 9 unità e mezzi in assettoIeri maltempoLazio, poimessinese Nubifragi colpiscono il sud Italia. IMMAGINE REPERTORIO, fonte wikimedia commons La giornata di sabato 3 dicembre si è aperta con piogge intense e ...Un nubifragio ha colpito la costa tirrenica della Sicilia, soprattutto in comuni del Messinese come Barcellona Pozzo di Gotto dove si registrano allagamenti, nel centro del paese con strade ...Un’area che va da Catanzaro verso Cirò Marina, e sempre da Catanzaro verso tutta la fascia appenninica fino all’Aspromonte settentrionale, ha visto nella ...