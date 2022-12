Venezia-Ternana | Andreazzoli | “Sconfitta immeritata | ma contava atteggiamento”

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Se Bertinato è il terzo portiere del, chissà cosa saprà fare il primo. È stato bravissimo, bisogna fargli gli applausi. Anche questo testimonia che abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo avuto due giorni per lavorare e ho visto diverse cose che mi sono piaciute. Non è importante il risultato, ma l’e l’idea. Accettiamo con tranquillità questo risultato, anche se ci avrebbe fatto piacere non uscire sconfitti e non meritavamo di uscire battuti. Sto lavorando sulla disponibilità di questi ragazzi, c’è qualità”. Così Aurelio, ai microfoni di Sky Sport, commenta, sfida che ha aperto la quindicesima giornata di Serie B e che ha visto la formazione umbra usciredalla trasferta in laguna. L’ex allenatore di Roma ed Empoli ...

2 - 1 Pronti, via e ilva subito avanti. Al 9' Pohjanpalo batte Iannarilli di forza calciando due volte e pungendo al secondo tentativo, dopo una prima parata del portiere ...Commenta per primo2 - 1, il tabellino del match2 - 1(3 - 5 - 2): Bertinato; Winiewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela (19'st Haps), Crnigoj (41'st Pierini), Tessmann, ...Il nuovo tecnico rossoverde commenta la prima sconfitta della sua gestione: “Avremmo meritato di vincere, il loro portiere è stato straordinario. L’obiettivo è la Serie A” Prima panchina in rossoverde ...Esordio amaro per il nuovo tecnico delle Fere, che continuano a mostrare grandi difficoltà in qualche spiraglio di bel gioco. Seconda sconfitta di fila: i rossoverdi non vincono da sei gare ...