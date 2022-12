Uno stalker di 64 anni ha fatto alla ex 400 telefonate in due settimane

Leggi su agi

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Dagli arresti domiciliari continuava aizzare l'ex, con circa 300 messaggi e 400in 15 giorni. Per questo un 64enne di Reggio Emilia eè stato condotto in carcere dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna, dopo una relazione sentimentale di circa 8 mesi, aveva deciso di porre fine al rapporto: una scelta non gradita all'uomo che ha cominciato a molestarla e minacciarla. L'8 settembre scorso, dopo la denuncia e le indagini dei Carabinieri di Castelnovo Sotto, la procura reggiana aveva chiesto e ottenuto l'applicazione nei confronti del presuntodella misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dvittima, prescrivendogli il divieto di comunicare con l'ex compagna con qualsiasi mezzo. L'indagato, però, non ha mai smesso di ...