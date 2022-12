Traffico Roma del 03-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati è stata riaperta al transito la galleria Giovanni XXIII dopo che un incidente avvenuto all’altezza di via Mario Fani aveva costretto la polizia a chiudere il tunnel a scendere ovverosia direzione della Salaria per apertura è avvenuta da circa mezz’ora spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo sta piovendo in queste ore su gran parte di te non capitolino in alcuni casi il fenomeno accompagnato da temporale da qualche rovescio improvviso allagamenti sono segnalati in diverse zone della città in particolare nel quadrante est massima attenzione soprattutto nei Sottopassi e sulla via Appia allagato proprio un sottopasso parliamo di quella km 6 nei pressi dell’ingresso per l’aeroporto di Ciampino posto la Protezione Civile inevitabili le ripercussioni per allagamenti nell’estrema periferia est chiuso un tratto di ...