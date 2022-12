Sci alpino | Kilde si impone a Beaver Creek con 0 06 su Odermatt Dominik Paris irriconoscibile

(Di sabato 3 dicembre 2022) Da Lake Louise eil copione è sempre lo stesso. Vince ancora Aleksander Aamodt, che trionfa nella discesa sulla Birds of Prey, cogliendo la quindicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo e la seconda della stagione nella specialità.ha fatto la differenza soprattutto nella primissima parte del tracciato, sfruttando anche una condizione favorevole del vento rispetto a molti dei suoi avversari. Alla fine è stata comunque una bellissima battaglia con il solito Marco. L’ennesimo duello tra i due principali favoriti per la conquista della Coppa del Mondo generale. L’elvetico ha accusato tre decimi di ritardo nei primi venti secondi di gara, poi ha recuperato e alla fine sono stati solo sei i centesimi che lo hanno diviso dal norvegese. Primo podio della carriera ...

Sulla 'Birds of Prey' l'Italia va a caccia di un risultato prestigioso. Paris spera di essere ...... le piste da, le piste da fondo, le briose discese per slittino, il pattinaggio sul ghiaccio e ... Altrettanto imperdibile è il Lago artificialedi Neves , incastonato in un panorama ...SCI ALPINO - Giornata all'insegna della velocità con le discese di Beaver Creek (al maschile) e Lake Louise (femminile). L'Italia punta al podio sulla Birds of ...La discesa libera maschile è protagonista sulle nevi del Nord America: nella località di Beaver Creek va in scena la Coppa del Mondo maschile ...