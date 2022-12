Salute mentale | un ciclo di trasmissioni contro gli stereotipi - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 3 dicembre 2022) Comune di Cascina e arci Punto Radio affrontano il tema per non stigmatizzare e promuovere l'inserimento socio ...

LA NAZIONE

A giugno i miei figli mi hanno vista crollare, non sono mai stata così spaventata in vita mia e l'impatto sulla lorodeve essere terribile' - racconta sconsolata. La donna lancia un ......in cui affrontare la tematica psichica o psicologica risulta meno naturale rispetto ad altri problemi di. "Sì oggi ci sono delle risacche dove resiste lo stigma della malattiacome ... Salute mentale: un ciclo di trasmissioni contro gli stereotipi Paola Marchetti (Fenascop Lazio), bonus psicologico è una mancetta. Servono misure strutturali ROMA- Un’esposizione di mosaici e dipinti realizzati da ragazzi con patologie psichiatriche con l’obietti ...Daniele Mencarelli vincitore del Premio Strega Giovani 2020 conquista il grande pubblico con il libro “Tutto chiede salvezza”. Il 17 gennaio è attesissima ...