Rugby | Top 10 | Rovigo espugna Torino | il Petrarca Padova batte Calvisano in extremis

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si sono disputati due anticipi della settima giornata del massimo campionato italiano die in campo sono scese. Ecco come è andata. Dura mezz’ora la resistenza del Cuscontro il, con i piemontesi che rispondono alla meta in apertura dei rossoblù, si portano avanti 6-5, ma poi subiscono una meta di punizione e poco dopo la mezz’ora quella di Bazan che fa scappare viasul 6-19. A inizio ripresa le marcature di Bacchetti e Casado Sandri chiudono il discorso ealla fine si impone 18-45. Match ben più equilibrato a, dove ilin rimonta ile si porta ...

...Cus Torino v FEMI - CZ Rovigo 18 - 45 Petrarca Padova v Transvecta Calvisano 22 - 15 HBS Colorno v Mogliano VenetoFiamme OroViadana 1970 Valorugby Emilia v SitavLyons...... Petrarca* 26; Fiamme Oroe HBS Colorno 23; FEMI - CZ Rovigo* 22; Valorugby 19; Transvecta Calvisano* 17;Viadana 1970 15; SitavLyons 8; Cus Torino* 5; MoglianoVeneto ...È l’ora della verità per Sitav Rugby Lyons, che domenica 4 dicembre apre un ciclo di 3 partite fondamentali per il prosieguo della stagione. La prima sarà il Derby con il Valorugby Emilia, attualmente ...“La società non è stata però a riposo ed è riuscita a portare in giallonero un atleta importante con diverse presenze in Top 10: Riccardo Capone, classe 2000, talentuoso trequarti cresciuto nel vivaio ...