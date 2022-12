Qatar 2022 | l' omaggio della Fifa a Pelé | droni ricreano la sua maglia numero 10 in coreografia

(Di sabato 3 dicembre 2022) Al Rayyan, 3 dic. - (Adnkronos) - Le condizioni ditengono in apprensione tutto il mondo del calcio. L'ex attaccante brasiliano, per cui l'ospedale ha sospeso le cure chemioterapiche sostituendole con quelle palliative, è stato omaggiato dallaper le strade di Doha, con unaad hoc creata da diverse decine di, che sono andati a comporre la10 di 'O Rei', tre volte vincitorecoppa del mondo.

Le parole di Van Gaal dopo la vittoria dell'Olanda contro gli USA a: "L'Argentina Attenti a non sottovalutare l'Australia" Louis Van Gaal, tecnico dell'Olanda, ha commentato la vittoria agli ottavi di finale dicontro gli USA. Di seguito le sue ...Arrivano buone notizie dalper i tifosi brasiliani. Neymar, fermo ai box a causa di un infortunio alla caviglia destra rimediato contro la Serbia, è tornato ad allenarsi col pallone e in gruppo. L'attaccante del PSG ha ...Brasile, Neymar torna ad allenarsi con il pallone Neymar, ancora a riposo a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata nella prima… Leggi ...Secondo quanto riportato da Sky Sport Germany, una delle big interessate all'ex Hellas Verona è il Liverpool, che lo starebbe monitorando proprio in Qatar. Ci sono anche altri club di Premier League ...