Pjanic | “Il Napoli vola | ma vedo bene anche Juventus | Milan e Inter”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nel corso di un'vista l'exMiralemha espresso il proprio parere su chi è in corsa per lo scudetto

ha parlato anche dei tanti giocatori infortunato: "Ad Allegri servono i risultati e prima ... E ovviamente il, che sta ...Perla lotta scudetto è ancora aperta. La Juve può ancora spuntarla. Oltre ai bianconeri sono in corsa, per lui, anche Milan e Inter. E ovviamente il. Parla di Spalletti, che lo ha ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", l'ex Juventus Miralem Pjanic ha fatto il punto sulla corsa scudetto in Serie A. Queste le parole del ...La Juve può ancora spuntarla. Oltre ai bianconeri sono in corsa, per lui, anche Milan e Inter. E ovviamente il Napoli. Parla di ...