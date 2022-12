Pelè | iniziate cure palliative | non risponde più alla chemio

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022) Non arrivano buone notizie dal Brasile, doveè stato ricoverato qualche giorno fa. La situazione clinica dell’ex campione verdeoro preoccupa nonostante lui stesso e la sua famiglia abbiano rassicurato tutti nei giorni scorsi. E’ arrivato un aggiornamento preoccupante: secondo il quotidiano La Folha de Sao Paulo infatti, laterapia non funzionerebbe più e i medici avrebbero iniziato un percorso di, per alleviare il dolore. L’ex campione verdeoro combatte da tempo con un tumore: ad inizio anno gli erano state diagnosticate delle metastasi a intestino, fegato e polmoni. L’ospedale Einstein di San Paolo, dove è ricoverato, aveva diramato ieri un bollettino medico che parlava di infezione respiratoria e non ha ancora confermato nè smentito le recenti voci. Un decorso che ...