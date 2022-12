Meloni | “Da soli non possiamo gestire flussi di migranti”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 3 dicembre 2022 “Ci vuole più Europa sul fronte Sud come l'Italia rivendica da tempo e come ha rivendicato particolarmente negli tempi. Danonun flusso che ha assunto dimensioni ingestibili. Occorre che l'Europa realizzi un quadro di cooperazione multilaterale basato sulegali”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue che si è svolta a Roma. / Youtube Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

