Il “Viva Magenta” è il colore Pantone del 2023 | “È audace | pieno di spirito e inclusivo per tutti”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ildell’annoè il. A stabilirlo è il team di esperti delColor Institute. Non rosso, non porpora, non bordeaux. Semplicemente 18-1750. Unche ispirerà i più noti brand di moda e non solo: dai cosmetici all’arredamento, dagli oggetti tecnologici alle scarpe, questo nuova nuance dominerà le passerelle e le vetrine dell’anno che verrà. “È undiper”, fanno sapere sulla pagina ufficiale e aggiungono: “In quest’epoca di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale.18-1750...

Intenso, vibrante, pieno di personalità:, il colore Pantone 2023 , ha già conquistato più di un cuore, complice la sua audacia, sofisticata ma non sfacciata , il calore che emana e, last but non least, la sua natura passe - ...È audace, vibrante, dinamico e siamo certe che ve ne innamorerete: Pantone, leader mondiale nella catalogazione delle nuance, ha scelto il colore del 2023. Si chiama, un rosso cremisi particolarissimo sia per le sue sfumature che per i significati che porta con sé, e che influenzerà la moda, la bellezza, l'arte, la tecnologia e il design per l'anno ...Il colore dell’anno 2023 è il Viva Magenta. A stabilirlo è il team di esperti del Pantone Color Institute. Non rosso, non porpora, non bordeaux. Semplicemente 18-1750 Viva Magenta. Un colore che ...Motorola presenta un’edizione speciale del motorola edge 30 fusion nel Colore Pantone dell’Anno 2023, PANTONE 18-1750 Viva Magenta. Gli esperti di Pantone Color Institute, per la scelta del “Pantone ...