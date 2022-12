Giornata internazionale delle persone con disabilità | Mattarella | “A loro dobbiamo rispetto”

(Di sabato 3 dicembre 2022) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dellacon, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sono milioni leconche ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà: a. Allestraordinarie famiglie, ai volontari e alle associazioni che si battono per l’affermazione deidiritti va oggi l’apprezzamento della Repubblica. Laconè ...

In occasione delladel volontariato, è in programma per domenica 4 dicembre, alle ore 17 nell'auditorium Santa Maria degli Angeli a Termoli, un convegno dal titolo "Solidarietà attraverso il ...... in occasione delladei diritti delle persone con disabilità che, spiega un comunicato, 'rischiano di trovarsi vittime di tabù o di falsi pudori, cui non riescono a ribellarsi'...In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini rinnova l'impegno per garantire la dignità, ...Milano, 3 dic. (askanews) - "La Difesa è una famiglia che non lascia indietro nessuno e le persone che, servendola, hanno avuto problemi fisici e malattie invalidanti vengono seguite come membri della ...