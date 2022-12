Fifa 23 SBC Hakim Ziyech Showdown World Cup

Leggi su imiglioridififa

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nuovo appuntamento con le SBC di23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosache permette di ottenere la card in versionedel calciatore marocchina card che otterrà l’upgrade in caso di successo del Marocco sulla Spagna nel match valido per gli ottavi di finale dei L'articolo proviene da FUT Universe.