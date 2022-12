Disabilità | Mattarella | Banco di prova per l’affermazione dei diritti umani

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Sono milioni le persone conche ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà: a loro dobbiamo rispetto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con. “Alle loro straordinarie famiglie, ai volontari e alle associazioni che si battono perdei lorova oggi l’apprezzamento della Repubblica – continua il messaggio del Presidente – La Giornata internazionale delle persone conè stata istituita dall’ONU con l’obiettivo di promuovere ie il benessere di tutti coloro che convivono con una forma di: si tratta di un numero ...

Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Sono milioni le persone conche ogni giorno combattono per una ...'Sono milioni - ricorda- le persone conche ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà: ...