Boxe | Juan Francisco Estrada vs Chocolatito Gonzalez 3 stanotte in tv | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un match attesissimo, un terzo capitolo:(43-3-0) contro Ramon ‘(51-3-0) per il titolo vacante WBC e il The Ring dei supermosca. Una vittoria a testa nei due precedenti, ma nel marzo 2021 l’incontro finì per split decision a favore ditenta di strappare la cintura, ma dovrà vedersela contro il rivale di una vita. Nel sottoclou anche l’altro match mondiale tra Julio Cesar Martinez e Samuel Carmona: in palio il titolo WBC dei pesi mosca. L’evento inizia alle 02:00 della notte tra sabato 3 e domenica 4 dicembre, ma per il main event sarà necessario aspettare almeno le 04:00. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran. ...