Biathlon | start list inseguimento femminile Kontiolahti 2022 | pettorali di partenza e azzurre in gara

Lalist della sprint femminile della tappa di coppa del mondo didi Kontiolahti 2022 : ecco di seguito i pettorali di partenza e le azzurre in gara sabato 3 dicembre. Ben sei le italiane ...Lalist della sprint maschile della tappa di coppa del mondo didi Kontiolahti 2022 : ecco di seguito i pettorali di partenza e gli azzurri in gara sabato 3 dicembre. Si potrebbe definire ...Biathlon, la start list dell'inseguimento femminile di Kontiolahti 2022: ecco pettorali di partenza e azzurre in gara ...Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. Zum Abschluss der Rennen in Kontiolahti werden zwei Verfolger gelaufen. Die Deutschen haben hervorragende Ausgangslagen. chiemgau24.de ist ...