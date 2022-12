Uomini e Donne | anticipazioni oggi 2 dicembre 2022 | la decisione di Riccardo

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nella puntata di, venerdì 2, ci sarà il primo blocco della trasmissione interamente dedicato aGuarnieri. Da quando la sua ex Ida Platano ha abbandonato il programma insieme al nuovo compagno Alessandro Vicinanza, il cavaliere sembra essersi un po' 'incattivito'. In diverse occasioni, infatti, è stato ripreso da Maria De Filippi per i suoi comportamenti incongruenti. L'uomo aveva deciso di tornare a frequentare Gloria, donna con cui aveva improntato una conoscenza anche tempo fa, ma le cose non andarono bene. Al contempo, però,, in una precedente puntata, aveva ammesso di voler continuare ad uscire con Roberta Di Padua. Tali scelte hanno generato un bel po' di sgomento in studio. Quest', dunque, il cavaliere arriverà ...