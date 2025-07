A San Giorgio Jonico torna la Festa del grano nella Masseria Feudo

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di San Giorgio Jonico organizza la “Festa del Grano”, in collaborazione con Masseria Feudo e l’Associazione Isonomia, nonchĂ© con il patrocinio del Gal Magna Grecia. L’evento si terrĂ , con ingresso libero e gratuito, a partire dalle ore 19.00 di mercoledì 16 luglio presso la Masseria Feudo, sulla Strada Provinciale tra Roccaforzata a San Giorgio Jonico. Media partner è oraquadra.info  e collaborano alla manifestazione le associazioni di San Giorgio Jonico: Pro Loco San Giorgio, Anspi, Arci, Team Inclusion e Diversamente Giovani Aps. Dopo i saluti istituzionali di Cosimo Fabbiano, Sindaco di San Giorgio Jonico, e di Luca Lazzaro, Presidente Gal Magna Grecia, moderati da Angela Roberti interverranno Marta Sibilla, Assessore comunale alla Promozione del Territorio, Teodoro Ripa, proprietario di Masseria Feudo, e la progettista e coordinatrice dell’evento Maria Teresa Marangi dell’Associazione Isonomia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A San Giorgio Jonico torna la “Festa del grano” nella Masseria Feudo

