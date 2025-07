dall’inviato VALLES (Bolzano) Ore 10, laboratorio di Valles: comincia qui, e oggi, l’opera di costruzione in quota del nuovo Bologna. Con le solide certezze, però, che un anno fa Vincenzo Italiano su queste stesse zolle non aveva. Probabilmente il diretto interessato non lo ammetterebbe mai nemmeno sotto tortura, ma in quei primi giorni, quelli della non facile transizione da un Bologna (quello di Motta) all’altro (il suo), Vincenzo prima di addormentarsi era tormentato da foschi pensieri. Sapeva che non sarebbe stato facile modellare il nuovo Bologna a sua immagine e somiglianza, ma soprattutto sapeva che il processo non sarebbe stato né rapido né indolore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, la squadra a lezione di Italiano. A Valles per una partenza accelerata