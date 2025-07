Serie A2 | prende sempre più forma la squadra di Della Rosa Estra ecco Gallo in prestito dalla Reggiana | Riparto da Pistoia è la squadra giusta

Filippo Gallo è un giocatore dell’Estra Pistoia. La trattativa era ormai ai dettagli e alla fine la firma è arrivata. Gallo sbarca a Pistoia con la formula del prestito dalla Pallacanestro Reggiana con un contratto di un anno. Nato a Trieste il 3 maggio 2004, 194 centimetri per 82kg, Gallo è un playmaker di grande fisicità oltre ad avere una mano educata. Nonostante i suoi 21 anni ha già alle spalle una buona dose di esperienza maturata con Cremona, dove ha trascorso due stagioni e mezzo debuttando nella massima serie nella stagione 20202021, poi ad Orzinuovi in Serie B dove incontra il suo nuovo compagno in biancorosso Nicolas Alessandrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2: prende sempre più forma la squadra di Della Rosa. Estra, ecco Gallo in prestito dalla Reggiana: "Riparto da Pistoia, è la squadra giusta»

