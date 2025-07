Mercedes Cla Shooting Brake la station elettrica da 700 km di autonomia

Svelata in anteprima la prima station wagon elettrica nella storia del marchio tedesco. Oltre alle novità relative alla motorizzazione, questa vettura cresce nelle dimensioni rispetto alla versione precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercedes Cla Shooting Brake, la station elettrica da 700 km di autonomia

In questa notizia si parla di: station - elettrica - mercedes - shooting

Ufficiale Mercedes CLA Shooting Brake EQ 2026. È la prima station wagon elettrica della casa tedesca - Unione tra station wagon e coupé, le shooting brake Mercedes si sono guadagnate un pubblico di estimatori.

La prima station wagon elettrica di Mercedes è qui: oltre 750 km di autonomia Vai su Facebook

Mercedes CLA, debutta la Shooting Brake 100% elettrica: caratteristiche tecniche https://ift.tt/oq1KANx Vai su X

Mercedes Cla Shooting Brake, la station elettrica da 700 km di autonomia; Mercedes presenta la CLA Shooting Brake, station wagon con più di 700 km du autonomia; Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, elettrica con 700 km di autonomia.

Mercedes CLA Shooting Brake: la prima wagon elettrica della Stella - La nuova Mercedes CLA Shooting Brake è costruita sulla piattaforma MMA con architettura elettrica a 800 volt, per ricariche ultra rapide: in dieci minuti è possibile recuperare fino a 310 km. Si legge su msn.com

Mercedes CLA Shooting Brake, la prima famigliare elettrica - In occasione del media drive di Mercedes CLA, i tecnici di Stoccarda hanno mostrato in anteprima statica la nuova generazione di CLA Shooting Brake, la prima famigliare 100% elettrica in arrivo il pro ... Lo riporta ansa.it